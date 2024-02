Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 113,35 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 113,35 EUR. Bei 113,35 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 110,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 44.925 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 140,45 EUR markierte der Titel am 14.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 56,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 101,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 475,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,30 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Aktie aus.

