Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 111,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,8 Prozent auf 111,10 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,25 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.766 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 140,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 26,42 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Mit Abgaben von 34,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 475,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,30 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

