Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 100,00 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 100,00 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 100,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,15 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.010 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 27.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 37,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,89 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 475,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 470,30 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 12.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,92 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

