Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 56,20 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 56,20 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 56,20 EUR. Mit einem Wert von 56,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.941 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2024 markierte das Papier bei 103,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,703 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,06 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,97 EUR je Aktie belaufen.

