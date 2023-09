Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag gefragt

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 81,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 81,18 EUR nach oben. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,52 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.212 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 75,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 79,38 EUR fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,22 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,20 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 504,22 EUR gegenüber 445,23 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 12.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.12.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Verlustzone

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Carl Zeiss Meditec-Investment eingebracht