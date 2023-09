Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag gesucht

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 15:51 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 81,10 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 81,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 80.493 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 79,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 118,20 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 504,22 EUR gegenüber 445,23 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 12.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.12.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,95 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

