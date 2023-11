Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag stabil

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 86,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 86,00 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,24 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 85,42 EUR. Bei 85,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.623 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,75 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,99 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 26.10.2023. Abschläge von 15,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 108,40 EUR.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.12.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,93 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Verluste in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels