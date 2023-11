Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 85,76 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 0,3 Prozent auf 85,76 EUR nach. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,76 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 85,84 EUR. Bisher wurden heute 1.042 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 39,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 72,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 108,40 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.05.2023 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 504,22 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 445,23 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.12.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.12.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Verluste in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels