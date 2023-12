Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 99,26 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr um 0,5 Prozent auf 99,26 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 98,88 EUR. Bei 99,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.465 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,75 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,81 Prozent hinzugewinnen. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 26,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 96,67 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 504,22 EUR – ein Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

