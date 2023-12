Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagvormittag behauptet

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 99,80 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 99,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,00 EUR an. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 98,98 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 99,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.810 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 43,04 Prozent zulegen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 37,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 96,67 EUR.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,92 EUR je Aktie.

