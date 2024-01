Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tritt am Mittag auf der Stelle

Carl Zeiss Meditec im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 98,50 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:45 Uhr bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 98,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 99,00 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,54 EUR nach. Bei 98,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 13.233 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 142,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). 44,92 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 98,86 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 504,22 EUR gegenüber 445,23 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,82 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

