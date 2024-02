Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Freitagvormittag fester

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 113,35 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 113,35 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 113,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.375 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 140,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 101,14 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.02.2024 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 475,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,30 EUR in den Büchern standen.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 12.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,85 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

