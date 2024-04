Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 3,8 Prozent.

Um 15:51 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 102,30 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 102,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 102.936 Stück.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,17 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 72,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,07 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 110,89 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent auf 475,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 470,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

