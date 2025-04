Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Nachmittag zu

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 60,00 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 60,90 EUR. Bei 60,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 55.666 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 41,75 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,28 EUR am 15.01.2025. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 26,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,703 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,06 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Am 13.05.2026 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

