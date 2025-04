Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Vormittag an Fahrt

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 59,95 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 59,95 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 60,90 EUR. Bei 60,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.241 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 25.04.2024 markierte das Papier bei 103,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 71,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (44,28 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,703 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,06 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Am 14.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 13.05.2026.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen

Carl Zeiss Meditec-Aktie wegen schwierigem Ausblick volatil: Carl Zeiss Meditec wächst im 2. Quartal

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren eingefahren