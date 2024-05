Carl Zeiss Meditec Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 91,75 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 91,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 90,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 98.376 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,75 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 20,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 106,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q3 2024 wird am 09.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

