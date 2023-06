Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:04 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 103,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 103,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,95 EUR. Bisher wurden heute 971 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 145,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2022). 40,67 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 101,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 1,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 145,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 04.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 09.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec