Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 88,94 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 88,94 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 89,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 89,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.070 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2023 bei 88,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 118,20 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 504,22 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 445,23 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.12.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 06.12.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,96 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

