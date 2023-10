Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 75,14 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 75,14 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 74,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.798 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 23.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 74,88 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 0,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,40 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 EUR, nach 1,01 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.12.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 06.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,94 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

