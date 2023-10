Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 76,42 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 09:15 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 76,42 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 75,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,80 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 4.140 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,60 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 75,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 108,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 504,22 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.12.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,94 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

