Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec fällt am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 86,26 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 86,26 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 86,14 EUR. Bei 87,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 4.006 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 18,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 108,40 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 06.12.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,93 EUR im Jahr 2023 aus.

