Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec steigt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 97,58 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 97,58 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 99,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.636 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 46,29 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 72,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,86 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 504,22 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 445,23 EUR erwirtschaftet worden.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 09.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 07.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

