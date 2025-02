Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag fester

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 55,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 11:48 Uhr 1,6 Prozent. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 55,75 EUR. Bisher wurden heute 26.031 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 55,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 44,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,684 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,36 EUR aus.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q2 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

