Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 101,60 EUR ab.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 101,60 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 100,70 EUR ein. Bei 102,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 68.787 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 26.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,75 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 22,79 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,54 Prozent.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,07 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,89 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 475,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 470,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,92 EUR fest.

