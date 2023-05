Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verbilligt sich am Nachmittag

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,3 Prozent auf 106,15 EUR nach. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 105,65 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.013 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 06.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,95 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 27,27 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,75 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 145,20 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 10.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 470,30 EUR im Vergleich zu 445,23 EUR im Vorjahresquartal.

Am 04.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 09.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,04 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec