Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteidigt am Mittag Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zum Vortag unverändert notierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 92,30 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:45 Uhr bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 92,30 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 92,35 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,80 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.325 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,07 Prozent hinzugewinnen. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 106,38 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 09.08.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,79 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

