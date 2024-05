Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit Kurseinbußen

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute im Fokus

Deutsche Wirtschaft zieht zu Jahresbeginn nur leicht an. Netz lacht über Fehler in KI-Überblicken von Google-Suche. So viel hat NVIDIA-CEO Jensen Huang im vergangenen Jahr verdient. Dieser US-Bundesstaat investiert dreistellige Millionensumme in Bitcoin-ETFs.