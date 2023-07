Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 102,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:40 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 102,45 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 102,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.621 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,95 EUR) erklomm das Papier am 06.08.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 28.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 139,60 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 504,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 04.08.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 09.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec verdient

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Carl Zeiss Meditec eingebracht

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni