Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 101,80 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 101,80 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 101,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 101,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.686 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 145,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 96,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 139,60 EUR.

Am 09.05.2023 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 09.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,99 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

