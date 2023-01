Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Mittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:04 Uhr 2,6 Prozent auf 128,55 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 127,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.952 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2022 erreicht. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 16,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 101,75 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 159,80 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 EUR, nach 0,61 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 445,23 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 398,46 EUR umsetzen können.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 10.02.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 09.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 3,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

