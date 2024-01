Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 96,78 EUR nach.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 96,78 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 96,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.884 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,86 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.05.2023 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 504,22 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 09.02.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 07.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

