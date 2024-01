Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 97,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 97,90 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 97,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 97,76 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.494 Stück gehandelt.

Bei 142,75 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 25,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 504,22 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 445,23 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.02.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 07.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie etwas höher: Bernstein startet Carl Zeiss Meditec mit 'Underperform'

Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels stärker

Freundlicher Handel: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone