Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 54,80 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Carl Zeiss Meditec-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 54,80 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,95 EUR aus. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,65 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.661 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 125,82 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,28 EUR am 15.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,684 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 57,36 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,96 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

