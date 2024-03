Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 118,40 EUR.

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 118,40 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 118,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 118,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9.292 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 136,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2023). Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 15,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 38,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 109,13 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 475,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 470,30 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

