Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 99,90 EUR ab.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 99,90 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 99,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.004 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2023 auf bis zu 124,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,47 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,07 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 110,89 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 475,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 470,30 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,92 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

