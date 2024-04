Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 98,40 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 98,40 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 98,10 EUR ein. Bei 100,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 30.265 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 124,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 26,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 110,89 EUR angegeben.

Am 09.02.2024 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,57 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 475,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 470,30 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 12.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Schwacher Handel: MDAX verbucht mittags Abschläge