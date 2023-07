Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 102,30 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte sich um 11:38 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 102,30 EUR. Bei 102,35 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 101,05 EUR. Mit einem Wert von 101,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.091 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 06.08.2022 markierte das Papier bei 145,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 42,67 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 96,20 EUR fiel das Papier am 28.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 139,60 EUR an.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 504,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 04.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 09.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,99 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec verdient

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Carl Zeiss Meditec eingebracht

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni