DAX24.332 -0,1%ESt505.471 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.422 -0,5%Nas21.509 +0,1%Bitcoin95.860 -1,0%Euro1,1705 -0,2%Öl68,63 +1,2%Gold3.373 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
PUMA-Aktie fast 20% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile PUMA-Aktie fast 20% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile
CEWE startet Aktienrückkauf - Aktie legt zu CEWE startet Aktienrückkauf - Aktie legt zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Blick auf Aktienkurs

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Montagnachmittag südwärts

25.08.25 16:10 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Montagnachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 42,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
43,06 EUR 0,24 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 42,94 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 42,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,36 EUR. Zuletzt wechselten 30.301 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 68,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 41,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 4,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,696 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,39 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,73 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren abgeworfen

Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
04.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.07.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen