Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Montagnachmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 42,94 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 42,94 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 42,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,36 EUR. Zuletzt wechselten 30.301 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 68,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 41,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 4,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,696 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,39 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,73 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren abgeworfen

Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose