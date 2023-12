Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 100,25 EUR.

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 100,25 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 83.514 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei einem Wert von 142,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 42,39 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 96,67 EUR angegeben.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 504,22 EUR gegenüber 445,23 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 09.02.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

