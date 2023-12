Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 100,25 EUR zu.

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 100,25 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,85 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 83.514 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,39 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 38,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 96,67 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 504,22 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 445,23 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.02.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

