Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 132,50 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 133,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 130,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 50.559 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2022 markierte das Papier bei 154,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,99 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 101,75 EUR. Abschläge von 30,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 159,80 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 13.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie vermeldet. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 445,23 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 398,46 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 10.02.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 09.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 3,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

