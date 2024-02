Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 111,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 111,60 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 111,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.975 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 140,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 34,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 103,29 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,57 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 475,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

TecDAX aktuell: TecDAX schwächelt nachmittags

Börse Frankfurt in Rot: So steht der TecDAX am Freitagmittag