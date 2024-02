Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger greifen bei Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 113,60 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 113,60 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,85 EUR aus. Bei 113,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.347 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (140,45 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 19,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 103,29 EUR aus.

Am 09.02.2024 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 475,00 EUR umgesetzt, gegenüber 470,30 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 12.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

