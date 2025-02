Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Mittwochvormittag

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 56,90 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 56,90 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 57,20 EUR. Bei 57,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.734 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Gewinne von 117,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,28 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 28,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,684 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 14.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

