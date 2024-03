Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 117,40 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 117,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 117,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.327 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 28.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 136,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 72,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 61,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 109,13 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,57 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 475,00 EUR im Vergleich zu 470,30 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 12.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

