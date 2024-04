Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Freitagmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 100,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 11:48 Uhr 1,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 100,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 99,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.457 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,35 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 38,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,57 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 475,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 470,30 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen