Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Freitagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 100,00 EUR zu.

Um 15:49 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 100,00 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,80 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.279 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 27,40 Prozent Luft nach unten.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,89 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,57 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 475,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 470,30 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Am 12.05.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,92 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen