Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 102,30 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 102,30 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 101,90 EUR ab. Bei 102,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.726 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,95 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 42,67 Prozent wieder erreichen. Bei 96,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,96 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 139,60 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 504,22 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umsetzen können.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q3 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 09.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

