Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 102,20 EUR abwärts.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 102,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 101,95 EUR. Bei 102,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.264 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2022 markierte das Papier bei 145,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 42,81 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2023 Kursverluste bis auf 96,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 139,60 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 04.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 09.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,99 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

