Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag tiefer

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 78,98 EUR ab.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 78,98 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 78,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.214 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 142,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 44,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 118,20 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Das EPS belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.12.2023 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.12.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

